Jetzt länger geöffnet

Bereits seit 2003 werden in der allgemeinärztlichen Bamberger Bereitschaftspraxis ambulante Patienten außerhalb der regulären Sprechzeiten versorgt. An 365 Tagen im Jahr behandeln dort erfahrene Ärzte im 3. Obergeschoss Klinikums am Bruderwald abends, am Wochenende und an Feiertagen in enger Kooperation mit der direkt danebengelegenen Notaufnahme. Seit dem 1. Oktober wurden die Öffnungszeiten am Mittwoch und Freitag zur Verbesserung der Patientenversorgung erweitert. Da an diesen Tagen viele Arztpraxen bereits am Mittag schließen, hat die Bereitschaftspraxis jetzt schon ab 14 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Bamberger Bereitschaftspraxis sind Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 21 Uhr; Mittwoch, Freitag von 14 bis 21 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 bis 21 Uhr. red