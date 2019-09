Jetzt "Kulturschule"

Zum neuen Schuljahr 2019/2020 starten neun Schulen aus allen Regierungsbezirken Bayerns in das Pilotprojekt "Kulturschulen" ein. Eine davon, als einzige Mittelschule Oberfrankens, ist die Mittelschule Am Heidelsteig aus Bamberg. Sie ist bereits die Kulturschule der Stadt Bamberg und nimmt daher eine besondere Stellung ein.

Künstlerisch-kreativ

Für die Teilnahme am Pilotprojekt "Kulturschulen" wurden aus ganz Bayern vier Mittelschulen, drei Förderschulen, eine Realschule und ein Gymnasium ausgewählt. Es handelt sich um Schulen, die schon in den vergangenen Jahren besonders engagiert an verschiedenen Programmen und Projekten zur künstlerisch-kreativen Bildung teilgenommen haben und für die diese zentraler Bestandteil des Schullebens ist. Ihre Erfahrungen werden die Schulen in einem

Arbeitskreis am Institut für Schulqualität und Bildungsforschung einbringen und dabei Leitlinien zur Verankerung kultureller Bildung im Schulsystem sowie Beispiele guter Praxis für ein Onlineportal entwickeln. red