Der FSV Krum will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bezirksliga ausbauen und gegen Münnerstadt nachlegen. Die DJK Dampfach muss in Bad Kissingen ran. FSV Krum - TSV Münnerstadt Der FSV Krum (14./18) peilt den nächsten Dreier gegen den TSV Münnerstadt (10./22) an und will diesen mit in den Abstiegssumpf ziehen. "Wir haben bisher Bonuspunkte geholt. Jetzt kommen die Spiele, die zählen. Wir wollen auf jeden Fall etwas reißen am Wochenende, wir haben sehr gut trainiert. Aber Münnerstadt ist natürlich auch ein Gegner, bei dem man nicht weiß, wie man dran ist. Entweder haben wir auf die Mütze bekommen oder hoch gewonnen gegen sie. Auch in der Vorrunde war es ja so, da haben wir richtig hoch verloren", ist sich FSV-Abteilungsleiter Marco Schorr nicht sicher, was ihn und seine Krumer erwartet. Dennoch geht man mit viel Realismus an die Sache heran: "Wir heben da nicht ab, wir wissen, dass wir noch auf einem Abstiegsplatz sind, wir schauen, dass wir irgendwas holen, auch gegen Münnerstadt." FC Bad Kissingen - DJK Dampfach

Die DJK Dampfach (5./32) erwartet mit dem FC 06 Bad Kissingen (9./24) keine leichte Auswärtsaufgabe und sicherlich ein anderes Kaliber als es Dettelbach und Ortsteile beim 6:2 vergangene Woche gewesen ist. "Wir wollen gar nicht mehr so auf die Tabelle schauen, das hatten wir in der Hinrunde so gehandhabt und das ist recht gut gelaufen. Jetzt ist eben der nächste Gegner Bad Kissingen, das wird schwer genug, aber wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen." Ungute Erinnerungen hat der Dampfacher Coach Steffen Rögele noch an das Hinspiel, als man sich 1:1-Unentschieden trennte: "Da waren wir selber schuld, wir hatten genug Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen und haben diese nicht genutzt. Aber jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden, mal sehen wie das am Samstag läuft und wenn wir das gewinnen, dann können wir wieder auf die Tabelle schauen." bre