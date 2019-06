Jetzt kommen die Bürger zu Wort

Die Gemeinde Wilhelmsthal lädt zur Bürgerversammlung am heutigen Dienstag, 4. Juni, in die Kronachtalhalle ein. Die Einladung gilt für alle Bürger der acht Ortsteile der Großgemeinde Wilhelmsthal. Im Rahmen dieser Bürgerversammlung wird über die Tätigkeiten der Gemeinde berichtet und geplante Projekte vorgestellt. Unter anderem werden die Planer Kersten Schöttner und Christine Bardin über die Förderprojekte "Dorfgemeinschaftshäuser" in Effelter und Hesselbach und über die Sanierung des alten Schulgebäudes in Steinberg berichten. Beginn ist um 18.30 Uhr. red