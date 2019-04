Jetzt ist der Außenspiegel weg

In der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 1.15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Hirtenstraße geparkten VW Golf, indem er den linken Außenspiegel abbrach. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Hinweise auf den Täter.