Jetzt haben die Bürger das Wort

Die diesjährigen Bürgerversammlungen starten am Montag, 21. Oktober, für Heilgersdorf im Gasthaus Scharpf. Auf der Tagesordnung stehen die Punkte Finanzsituation, Rückblick und Vorschau, ortsspezifische Themen sowie "Die Bürger haben das Wort". Folgende Bürgerversammlungen sind noch geplant: Mittwoch, 23. Oktober, Autenhausen, im Sportheim; Montag, 11. November, Dietersdorf, im Sportheim; Mittwoch, 13. November, Bischwind, im Gemeindehaus; Montag, 18. November, Gleismuthhausen, in der Festhalle; Mittwoch, 20. November, Hattersdorf, im Gemeindehaus; Montag, 25. November, Krumbach, im Gemeindehaus; Mittwoch, 27. November, Lechenroth, im Gemeindehaus; Montag, 2. Dezember, Merlach, im Gemeindehaus; Mittwoch, 4. Dezember, Oberelldorf, im Gemeindehaus; Montag, 9. Dezember, Rothenberg, im Feuerwehrhaus, und am Mittwoch, 11. Dezember, für Unterelldorf im Gemeindehaus. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. red