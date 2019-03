Jetzt gilt es für den TV Ebern

Die Handballer des TV Ebern haben ein entscheidendes Spiel vor der Brust: Am Sonntagabend geht es im Heimspiel gegen den TV Weidhausen bereits um den Klassenerhalt. Die Frauen empfangen den HC Bamberg und sind in dieser Auseinandersetzung der klare Underdog - im Hinspiel kassierten sie eine deftige Klatsche.

Bezirksoberliga

TV Ebern - TV Weidhausen Die Gäste stehen in der Tabelle seit dem vergangenen Spieltag einen Platz und drei Punkte vor den Ebernern. Denn während sich die Wildschweinstädter in Ahorn geschlagen geben mussten, holte der TVW wichtige Zähler gegen Schlusslicht Hallstadt. Bei einer Heimniederlage hätte der TV Ebern fünf Punkte Rückstand auf Platz 9 - bei drei ausstehenden Spielen würde das wohl den Abstieg bedeuten.

Mit dem TV Weidhausen gastiert ein erfahrener Bezirksoberligist in den Haßbergen, der sich nach vielen Jahren im Tabellenmittelfeld in dieser Saison mitten im Abstiegskampf wiederfindet. Insbesondere der Abgang von Bauer fällt schwer ins Gewicht. Mit Recknagel und den Büttner-Brüdern stehen aber immer noch starke Akteure im Kader, die über viel individuelle Klasse verfügen. Auch zwischen den Pfosten sind die Weidhausener mit Tom Zapf gut besetzt. Wie nahe beide Mannschaften beieinander liegen bewies bereits das Hinspiel, als sich der TVE in den letzten Sekunden einen knappen 30:29-Auswärtserfolg erkämpfte.

Bedingt durch Verletzungen oder aufgrund berufsbedingter Gründe haben beide Trainer auch eines gemein: Steinberger und der Eberner Trainer Kammer mussten bereits viele junge Akteure integrieren. Nachwuchskräfte wie Nembach, Batzner, Ruppert und zuletzt Weis zeigten, dass man vor allem in den kommenden Jahren mit ihnen rechnen kann. Dass es in der jetzigen Phase der Saison leider ab und an etwas an Mut fehlt, zeigte das vergangene Spiel gegen Ahorn. Ein guter Matchplan und das konzentrierte Umsetzen bescherte eine starke erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang entglitt dem TVE aber das Vertrauen in die eigenen Stärken, sodass er wieder mit leeren Händen da stand. Doch gerade Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind in Spielen wie am Sonntag ein erheblicher Faktor. Positiv beitragen kann dazu auch eine volle Halle, die die Herrenmannschaft des TV Ebern in dieser wichtigen Begegnung nach vorne treibt.

Bezirksliga Frauen

TV Ebern - HC 03 Bamberg Das Spiel gegen den Spitzenreiter aus Bamberg wird für das Eberner Team ein aussichtsloses Unterfangen. Von Beginn an bis zum Ende des Spiels wird es nur um Ergebnis-Kosmetik gehen, um sich trotz des Klassenunterschiedes so gut wie möglich zu präsentieren. In der Vorrunde bezogen die Frauen um Coach Vierbücher bereits eine 7:27-Klatsche und hoffen nun vor heimischer Kulisse auf ein besseres Ergebnis.

A-Jugend muss auswärts ran

Die weibliche A-Jugend muss beim TV Ochsenfurt ran und hat beim Tabellendritten durchaus Chancen auf einen Sieg. In der Vorrunde unterlag Ebern mit 12:19. Die männliche A-Jugend tritt bei der SG Kunstadt an und und will dort mit einem Sieg die bisher erfolgreiche Saison unterstreichen. Im Hinspiel gab es einen 27:22-Erfolg. di