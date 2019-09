Jetzt für die Schnuppertage anmelden

In den Herbstferien finden wieder naturwissenschaftliche Schnuppertage für Mädchen der achten bis zwölften Jahrgangsstufe in Schweinfurt statt. Die Teilnehmerinnen können am 29. und 30. Oktober Spannendes rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erleben. Für Schülerinnen aus dem Landkreis Haßberge fahren kostenlose Buslinien aus Haßfurt, Hofheim und Ebern.

Ziel dieses Info-Angebots ist es, das Berufswahlspektrum für Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich zu verschiedenen Workshops anmelden, die unter der Anleitung von Betreuern durchgeführt und von Studentinnen mitbegleitet werden.

Fast 50 Workshops

Am Dienstag, 29. Oktober, bietet die Hochschule Würzburg-Schweinfurt rund 30 Workshops an. Schaeffler Technologies lädt die Schülerinnen am Mittwoch, 30. Oktober, ein in die eigens für die Mädchen reservierte Lehrwerkstatt zu weiteren 17 Workshops. Themen sind z.B. "Komm druck' mit uns - in 3D!", "Wir machen Instantkakao", "Lügendetektor", "Der elektronische Würfel, "Changing Colours" mit LED-Lichteffekten oder "Candle-Light - made by yourself".

Um die Veranstaltungsorte in Schweinfurt optimal erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer aus dem Landkreis Haßberge von Haßfurt, Hofheim und Ebern aus angeboten. Details zu den einzelnen Workshops, Busfahrplänen sowie Organisatorischem unter schnuppertage.fhws.de. Bevor die minderjährigen Schülerinnen teilnehmen können, muss vorab ein Anmeldeformular mit Unterschrift der Eltern eingereicht werden. Diese Registrierung ist jetzt schon online möglich. Der Anmeldezeitraum endet am 14. Oktober.

Informationen zu den Schnuppertagen gibt es bei der Gleichstellungsstelle im Landratsamt Haßberge, Christine Stühler, unter der Telefonnummer 09521/27655 oder per E-Mail an gleichstellung@hassberge.de oder auch direkt bei der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg- Schweinfurt, Sonja Ehrenfels, unter der Telefonnummer 0931/35118549 oder per E-Mail an sonja.ehrenfels@fhws.de. red