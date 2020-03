Jetzt für das Alter planen

Wenn man in Rente gehen will, sollte man zunächst zwei wichtige Fragen beantworten: Ab wann kann ich die Rente bekommen? Will und kann man Abschläge in Kauf nehmen? Wer davon spricht, dass er demnächst in Rente gehen will, meint damit seine Altersrente. Was viele aber nicht wissen: Es gibt verschiedene Altersrenten mit unterschiedlichen Zugangsbedingungen. Je nachdem, welchen beruflichen Lebensweg man zurückgelegt hat, passt die eine oder andere der Varianten besser. Die Experten der Deutschen Rentenversicherung erläutern in dem kostenlosen Vortrag "Altersrenten - Wer? Wann? Wie(viel)?", welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Der Vortrag findet am Dienstag, 10. März, um 16.30 Uhr in der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, Promenadestraße 1 a, statt. Anmeldung unter Tel. 0951/982080 oder via E-Mail an beratung-bamberg@drv-nordbayern.de. red