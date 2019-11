Jetzt droht Fahrverbot

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte der operativen Ergänzungsdienste Bayreuth Mittwochnacht im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen.

Kurz vor 22 Uhr geriet der Kulmbacher in der Friedrich-Schönauer-Straße in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der 72-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. pol