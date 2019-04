Jetzt anmelden für die Kinder-Uni

In der Bamberger Kinder-Uni im Sommersemester 2019 werfen Wissenschaftler an drei Samstagen einen genauen Blick auf das Familienleben, den täglichen Umgang mit Passwörtern und unangenehmen Stress. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren können sich ab sofort anmelden.

Am 11. Mai geben die Diplom-Soziologinnen Regina Neumann und Doris Lüken-Klaßen vom Staatsinstitut für Familienforschung Antworten auf jede Menge Fragen rund um die Familie: Was wissen wir schon jetzt über die Familie von morgen? Was bedeutete Familie früher, als Oma und Opa noch klein waren?

"Mehlbalkontisch" klingt nicht besonders normal, ist aber als Passwort viel leichter zu merken als ein kompliziertes "lbi=zEd4". Warum fantasievolle Wortkombinationen Daten sogar besser schützen, verrät Prof. Dominik Herrmann am 18. Mai.

Die dritte Kinder-Uni-Vorlesung am 25. Mai findet in Zusammenarbeit mit dem Kulturfestival "Kontakt" statt und macht einen Ausflug auf das sommerliche Festivalgelände in der Lagarde-Kaserne.

Die ersten beiden Kinder-Uni-Vorlesungen finden von 11 bis 12 Uhr im Raum MG1/00.04, Markusstraße 8a, statt. Beim letzten Termin wird das Festivalcafé "In der Schreinerei" von 14.30 bis 15.30 Uhr zum Hörsaal. Der Eingang des Festivalgeländes befindet sich am Gate 2 der Lagarde-Kaserne in der Zollnerstraße. Der Eintritt ist frei. Anmeldung zur Kinderuni unter www.uni-bamberg.de/events/kinderuni. red