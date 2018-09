Jetzt anmelden für den Türöffner-Tag mit der Maus

Zum "Maus-Türöffner-Tag" öffnen sich am 3. Oktober wieder deutschlandweit Türen, die sonst verschlossen sind. Auch bei den Stadtwerken Bamberg können Maus-Fans am Tag der Deutschen Einheit hinter die Kulissen von Bambados, Verkehrsbetrieb und Wasserwerk schauen. Dazu laden die Auszubildenden der Stadtwerke im Rahmen ihres Azubiprojekts ein.

Hinter den Kulisssen

Unter dem Motto "Türen auf!" ruft der Westdeutsche Rundfunk (WDR) seit vielen Jahren Unternehmen dazu auf, Kindern den Blick hinter ihre Kulissen zu gewähren. Die Stadtwerke Bamberg laden 60 Kinder ab 6 Jahre und ihre Eltern auf eine Rundtour ein. Die Entdeckungsreise führt zum Beispiel unter das 50-Meter-Schwimmbecken des Bambados, in die Leitstelle des Verkehrsbetriebs und ins Wasserwerk, wo sie selbst eine Filterung durchführen dürfen. Bis zum 30. September können sich Kinder im Internet unter www.stadtwerke-bamberg.de/maustag informieren und anmelden.

"Bei den Projekten sollen unsere Azubis in Aufgabenbereich reinschnuppern, die mit ihrem eigentlichen Beruf wenig zu tun haben", so Ausbilderin Sabine Schlauch in einer Pressemitteilung über den Hintergrund des Projekts. So seien im Laufe der vergangenen Jahre ein Unterstand für die Skater-Anlage an der Europabrücke und eine Photovoltaikanlage entstanden, der Spielplatz des Freibads Gaustadt verschönert und zuletzt die Außenanlage eines Kindergartens modernisiert worden.

Stadtwerke bilden aus

Die Stadtwerke Bamberg bilden den Angaben zufolge auch im Jahr 2019 wieder aus. Für eine Lehre in fünf verschiedenen Berufen können sich Schüler noch bis zum 30. September bewerben. Mehr dazu im Netz unter www.stadtwerke-bamberg.de/karriere. red