Jetzt anmelden für das "Kloster auf Zeit"

Ein Leben im Kloster - ist das noch zeitgemäß? Ja, das ist es! Denn es ist eine ganzheitliche Entscheidung für Gott und die Verkündigung des Glaubens mit Gott. Daher sollte man die Entscheidung für ein Leben im Kloster nicht leichtfertig fällen. Aus diesem Grund lädt die Abtei Maria Frieden ein ihre Abtei zu besuchen und die Schwestern bei ihrem Alltag zu begleiten.

Eingeladen sind alle Frauen zwischen 16 und 35 Jahren, einmal ganz bewusst in das klösterliche Leben einzutauchen. Dazu besteht von Freitag, 30. August, 17 Uhr, bis Sonntag, 1. September, 14 Uhr in der Abtei Maria Frieden, Kirchschletten 30, in Zapfendorf, Gelegenheit.

In den Gebühren sind Vollpension und Einzelzimmer enthalten. Die Leitung hat Äbtissin Mutter Mechthild Thürmer, OSB, inne. Anmeldung bitte bis spätestens Dienstag, 27. August, per Mail an abtei@abtei-maria-frieden.de oder unter der Telefonnummer 09547/92230. red