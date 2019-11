Jetzt 13 Messdiener im Dorf

Zwei Erstkommunikanten wurden am Missionssonntag im Gottesdienst in die Ministrantenschar von Sankt Aegidius aufgenommen. Niklas Rebhan aus Kaider und Lea Lilie aus End erhielten das Umhängekreuz von den Mini-Beauftragten Susanne Huber und Alexandra Rebhan. Jetzt gibt es in Frauendorf 13 Messdiener.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand erstmals in der Pfarrei eine Fahrzeugsegnung statt, die Pfarrer i.R. Hans Hübner vornahm.