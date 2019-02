Jetzt 1066 Unterstützer

Erneut sind jetzt Listen mit Unterschriften zum Bürgerbegehren an die Stadtverwaltung übergeben worden, teilte Hallenbad-Unterstützer Wilhelm Schmitt mit. Inzwischen seien es 1066 Unterschriften. Zwar hätte die Zahl schon zuvor bei weitem gereicht, aber die Bürger, die nach der ersten Übergabe unterschrieben haben, sollten das nicht umsonst getan haben. Ausreichend für die Einleitung eines Bürgerbegehrens sind die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten, also rund 600. Über einen Bürgerentscheid wollen die Hallenbadfreunde die Sanierung der seit 2010 geschlossenen Einrichtung erzwingen. Bei der Stadtratssitzung am Montagabend hat der Stadtrat einstimmig die Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid geändert. Sie entspricht nun der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages. Diskussionsbedarf gab es nicht. tm