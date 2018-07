Jesus wusste, wie man feiert

Die Jugend des Dekanats feiert am Samstag "Kerwa". Beginn ist um 14 Uhr an der Kirche St. Laurentius in Wonsees . Wer Lust auf Bewegung hat, macht mit beim großen Geländespiel. Für Nachwuchstalente gibt es den Workshop "Wie werde ich YouTube-Star?". Instagram-Fans können an der Selfie-Challenge teilnehmen. Um 18 Uhr findet in der St.-Laurentius-Kirche ein Jugendgottesdienst statt. Passend zur Kerwa lautet das Thema "Saufen wie Jesus" - Jesus wusste nämlich, wie man feiert. red