Jesus und die Kinder mit dem Eichhörnchen

N icht alle der 14 Kreuzwegstationen, wie wir sie kennen, sind biblischen Ursprungs. Dazu gehört beispielsweise die vierte Station, die von der Begegnung Jesu mit seiner Mutter Maria berichtet.

Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, welche Station ich selbst in künstlerischer Freiheit meiner Interpretation des Karfreitagsgeschehens hinzufügen möchte. Ich stellte mir die Frage: Was machten wohl all die Kinder, die zweifellos auch am Wegesrand standen, als Jesus das Kreuz durch die Straßen Jerusalems tragen musste? Deshalb heißt meine Station: "Jesus trifft die Kinder mit dem Eichhörnchen."

Kinder am Wegesrand einer Hinrichtung. Wie erleben die Kinder diese makabre Situation? Was werden sie später als Erwachsene davon berichten?

Ich sehe mich selbst dort stehen, erinnere mich an Eindrücke aus meiner Kindheit. Wie war es, als ich zum ersten Mal einen Sterbenden sah?

Viele Gedankenspiele ergeben sich aus diesem Bild mit den Kindern. Es könnten auch meine eigenen Kinder sein, meine Enkel.

Warum ich ein Eichhörnchen gewählt habe? Schon öfters habe ich diese Skulptur mit Kindern angeschaut. Immer wieder bin ich überrascht, welchen Zugang sie dazu finden. "Vielleicht ist das Tier krank, und Jesus soll heilend die Hand auflegen. Der Jesus kann sowas ja."

Für mich hat dieses unscheinbare Tier große Symbolkraft. Es ist klein, unauffällig, aber ein großer "Pflanzer", der für Nachhaltigkeit sorgt - wie Jesus.

Beim Eichhörnchen sind es Nüsse, die es versteckt. Aus ihnen wachsen Bäume in den Himmel. Bei Jesus ist es der Glaube, den er in unsere Herzen gesät hat.

So hat er wohl auch die Idee meiner neuen Kreuzwegstation in mir eingepflanzt. Jesus schenkt Freiheit im Glauben, Denken und Gestalten. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Karwoche.

Michael Scholl, Bildhauer

und Künstler aus Limbach