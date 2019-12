Tobias Braunersreuther Unter dem Motto "Jesus kommt zur Welt" stand die Kinderadventsandacht in der katholischen Pfarrkirche in Ludwigschorgast.

Dabei spielten die Buben und Mädchen des Kindergartens die Weihnachtsgeschichte bildhaft nach. Den Bibeltexten von Pfarrer Michal Osak folgend klebten die Kleinen Figur für Figur in eine Weihnachtskarte ein, bis eine Krippe entstanden war.

Zur Freude über die Geburt Jesu wurde ein fertiges Bild in eine Wiege gelegt. Fürbitten, die von älteren Mädchen verlesen wurden, wählten die Kinder mit einem Würfel aus. Den passenden Schlusspunkt setzte das Lied "Macht die Türen auf, macht die Herzen weit". Ein gemütliches Beisammensein schloss sich im Kindergarten an. Leiterin Franziska Kammermeier begrüßte dazu viele Eltern, Omas und Opas. Vom Elternbeirat überreichte Sabrina Steinlein Präsente an das Kita-Personal.