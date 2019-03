"Jesus" in Coburg

Schön für Coburg, völlig unverständlich für Publikum und Schauspieler: Die Premiere des No-Budget-Kunstfilms "Holy spirit" am Dienstag in Coburg. Warum Coburg? Die Frage stand im Raum und wurde bei der anschließenden Premierenfeier im Utopolis heiß diskutiert. Sabine Witter, fürs Marketing beim Utopolis verantwortlich, und Oliver Hess von der VHS waren sich einig: "Weil wir einfach schneller waren und den Film an Land gezogen haben. Ausgezeichnet mit vielen internationalen Preisen tut sich Film dennoch schwer, in die bundesdeutschen Kinos zu kommen. Kein Verleiher zeigt bisher Interesse. Bei der Premiere in Coburg jedenfalls hatte das Publikum seinen Spaß an der Heimat-Satire mit Mystery-Anteilen." "Jesus" alias Tom Schuster (Mitte) plauderte fröhlich über die Entstehung des Films. Die Idee dazu hatte er 2012. nel