Jesus gesucht - und gefunden

Dass zur Christmette für die Jugend um Mitternacht nicht nur Jugendliche kommen, versteht sich in Bischberg von selbst - und so war die Kirche wieder gut gefüllt. Dies ist auch sicherlich der rührigen Vorsitzenden der Katholischen Jugend Bischberg (KJB), Verena Durmann, zu verdanken, die alles organisiert und auch selbst aktiv mitgewirkt hat.

Mit rhythmisch schwungvollen Liedern umrahmt eine Band mit jährlich wechselnder Besetzung die Heilige Nacht, spricht aber durch die modernen Texte und Melodien die Gottesdienstbesucher besonders an. Anders beginnt auch die Mette, nämlich mit einer Filmsequenz von Maria und Josef und der Erläuterung des Regisseurs über die Vorbereitungen zu seinem neuen Film. Erst dann zieht Pfarrer Norbert Bergmann mit seinen Ministranten in die Kirche ein und die Band intoniert das Lied "Wir öffnen unsre Herzen" und bereitete so auf den Gottesdienst vor.

Eine Gruppe von zwanzig Jugendlichen hatte dieses Jahr als Thema festgelegt: "Jesus gesucht (m/w/d)". Ein sogenanntes Filmteam der KJB wollte auf einer Bühne vor dem Altar einen Film über die Krippe drehen. Zwei Spotscheinwerfer von der Empore fokussierten auf das Geschehen, Kameramann, Regisseur und Tontechniker waren bereit. Das einzige Manko war das fehlende Jesuskind in der Krippe. Ohne dieses wollte der Regisseur nicht drehen. Also holt Josef eine Puppe aus der Sammlung seiner Frau. Die Tonfrau aber stellt entsetzt fest: "Aber, das ist ja ein Mädchen!" Josef findet das völlig egal und seine Frau Maria meint: "Es wird sowieso Zeit, dass die Frauen in der Kirche auch mal eine wichtige Rolle spielen." Dem kann der Regisseur aber nicht zustimmen, da er die wahre Weihnachtsgeschichte nachspielen wolle. Aus dem Off erklingt die Frage: "Ist es wirklich wichtig, welches Geschlecht das Jesuskind hat?"

Die Sache mit den Puppen

Im weiteren Anspiel taucht die zweite Puppe für das Jesuskind auf. Alle freuen sich, dass es so schnell ging und wollen schon mit den Dreharbeiten starten, als der Kameramann die schwarze Farbe des Kindes reklamiert. Der Einwand, dass es bei der Weihnachtsgeschichte nicht um die Hautfarbe, sondern um die Menschwerdung Gottes gehe, nutzt nichts. Weitere Frage aus dem Off: "Ändert die Hautfarbe des Jesuskindes etwas am Sinn von Weihnachten, an Gottes Botschaft?"

Das Credo mit dem Glauben an Gott und die Fürbitten mit der Bitte, uns Mut zu geben, folgen. Als ob ihre Hoffnung erfüllt würde, bringt die Tonfrau nun eine normale hellhäutige Jungenpuppe. Der Film scheint gerettet. Da erstarrt der Regisseur, denn er hat entdeckt, dass dem Jungen ein Bein fehlt. Die Einwände und Gegenargumente helfen nicht weiter: Filmstopp! Stimme aus dem Off: "Wäre Jesus für uns genauso wichtig gewesen, wenn er behindert gewesen wäre?"

Erst nach Friedensgruß und Friedenslied gibt die Filmcrew im letzten Anspiel bekannt: "Eigentlich wäre jede Puppe geeignet gewesen. Es ist doch wie bei uns. Wir sind alle unterschiedlich und doch ist jeder einzigartig."

Mit dem Verdunkeln der Kirche, dem Strahlen der Weihnachtsbäume mit ihren Kerzen und dem traditionellen Lied "Stille Nacht" endete die Jugendmette in Bischberg - die in ihrer Gesamtheit doch wieder einmalig war.