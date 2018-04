Jesus für immer im Herzen

Um die Wette gestrahlt haben am Sonntag Sonne und Kinder - am Tag der Erstkommunion in der vollbesetzten St.Michaelkirche in Reichenbach. Dies ist immer ein besonderes Ereignis, wenn sie das erste Mal in der Kommunion den Leib Christi, das heilige Brot, empfangen.

Für die Kommunionkinder Erik Hager, Theo Rebhan, Vanessa Schnappauf, Amelie Voigt und Maximilian Weber (Reichenbach), Lara Hertel und Lea Nolden (Haßlach) war es ein besonderer Tag. Vorbereitet wurden sie von Pfarrer Thomas Hauth. Mit ihm wurden sie und die Jubilare in Begleitung der Original Reichenbacher Blasmusik in die Kirche geleitet. Die Kommunionkinder durften den eindrucksvollen Festgottesdienst mitgestalten. An der Osterkerze durften sie ihre Taufkerzen entzünden. Pfarrer Hauth sagte: "Jesus wohnt ein ganzes Leben lang in Euren Herzen." Er schenkte den Kommunionkindern ein geweihtes Kreuz mit der Aufschrift "Erstkommunion 2018". Den Jubilaren überreichte er eine Erinnerungskarte. Eine besondere Note erhielten die Feierlichkeiten mit Bernd Jungkunz an der Orgel und Silvia Wachter aus Marktrodach, die mit Gesang und Gitarre überzeugte.

Paul Hader