Jesus begegnet den Weinenden

Dekan i.R. Jürgen Zinck So muss eine Predigt sein. Genau so, wie die Radierung von Stephan Klenner-Otto, die hier abgebildet ist.

Wir sehen Menschen in Angst. Nur der Mann in der Mitte sieht zu Christus auf. Zorn liegt in seinem Blick und ich höre förmlich seine Vorwürfe. Wie kannst du nur ... Die Frau vor ihm nimmt nichts wahr von Christus in ihrer Panik. Erstarrt im Entsetzen blickt der Mann von rechts unten in die Szene.

Die brutale Sinnlosigkeit des Leids wird nicht zugeschmiert mit frömmelnden Sätzen. Und dann spricht dieses Bild von Christus Jesus. Er beugt sich förmlich über die, die im zürnen, die ihn nicht sehen, die erlahmt sind in ihrer Seele. Und er hält den Tod zurück, der nicht an Christus vorbeikommt, die Seinigen zu vernichten. Predigt muss die Welt aushalten und dennoch um Glauben ringen. Am Rand steht: Der Kampf ist längst nicht entschieden.

Es dauert, ehe man aus tiefstem Herzen beten kann: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal ...