Jesukinder bleiben heuer im Schrank

Die "Banzer Jesukinder" können an Weihnachten nicht in der Stiftskirche gezeigt werden, weil rechtliche Fragen noch nicht abschließend geklärt sind, teilt die Kirchenverwaltung Banz mit. Auch das Erzbischöfliche Ordinariat sieht aktuell keine Möglichkeit einer schnellen Klärung der Sachlage. Die Kirchenverwaltung Banz bedauert dies und hofft auf eine schnelle Klärung, damit in Zukunft die kostbaren Figuren wieder präsentiert werden können. red