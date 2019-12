Jesu Geburt szenisch nacherzählt

So wie in vielen anderen Kirchengemeinden im Landkreis Haßberge führten auch in Zell am Ebersberg die Jüngsten an Heiligabend ein Kinderkrippenspiel auf. In der Pfarrkirche wurde eindrucksvoll die Geschichte von Jesu Geburt erzählt, die in diesem Jahr unter dem Motto "Nur ein Strohhalm" stand. Die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes übernahm mit der "Klang-Gäng" unter der Leitung von Andrea Echaniz-Gerhard die Jugendgruppe des Zeller Musikvereins. Foto: Christian Licha