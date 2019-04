Jesu Botschaft und die "Fridays for Future"

Mit Palmenweihe und Palmenprozession hat die katholische Pfarrgemeinde St. Augustin am gestrigen Palmsonntag die Karwoche eingeleitet. Dekan Roland Huth bezeichnete sie als "Wichtigwoche" im Kirchenjahr. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Macht und Gehorsam".

Jesus habe eine radikal andersartige Heilsbotschaft verkündet, als seine Zeitgenossen vor zwei Jahrtausenden erwartet hätten, sagte Dekan Hut. Es sei Jesus um eine Neuinterpretation der Begriffe Macht und Gewalt gegangen. Der Neustart bedeute, konsequent die Macht der Liebe zu leben. "Vielleicht sind die Fridays-for-Future-Demonstrationen ein wirklicher Anfang, der unsere Gesellschaft und Welt nach unendlichen hohlen Absichtserklärungen endlich zum Handeln zwingt."

Die Kinder der Kindertagesstätte St. Augustin spielten szenisch das Evangelium des Palmsonntags nach, den Einzug in Jerusalem. Da gab es auch eine Reminiszenz an die Märchenschau in Neustadt bei Coburg. Der hölzerne Esel stammt nämlich aus deren Nachlass. Musikalisch wurden Palmenprozession und Festgottesdienst von Dekanats-Kirchenmusikerin Gabriele Hirsch und dem Kindergartenteam begleitet. mako