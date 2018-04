"Jedes Kind hat die gleiche Würde"

Unter der Überschrift "Kinderwunsch - Wunschkind - Unser Kind!" steht in diesem Jahr die "Woche für das Leben". Die Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche dauert vom 14. bis 21. April. Nachdem letztes Jahr der Fortschritt der Fortpflanzungsmedizin und deren ethische Bewertung thematisiert wurden, setzen die Kirchen sich diesmal mit den Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik auseinander, teilt der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg mit.

Für die Erzdiözese Bamberg und den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Bayreuth wird die "Woche für das Leben" am Freitag, 13. April, um 17.30 Uhr in der Stadtbücherei in Bamberg eröffnet (Obere Königstr. 4). Erzbischof Ludwig Schick und Regionalbischöfin Dorothea Greiner stehen einem Wortgottesdienst vor. Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V., die Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Caritasverbandes für die Stadt Bamberg e.V., die Stadtbücherei Bamberg und Kinder aus der Tagesstätte St. Anna des Heilpädagogischen Zentrums der Caritas in Lichtenfels gestalten die Eröffnung mit.

Im Vorwort zum Themenheft der diesjährigen "Woche für das Leben" schreiben Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm über die "Kehrseite" der diagnostischen Möglichkeiten. Sie führten dahin, "dass Frauen und Paare gerade zu Beginn einer Schwangerschaft einem inneren oder auch äußeren Druck ausgesetzt sind". Die Bischöfe betonen demgegenüber: "Jedem Kind kommt die gleiche Würde zu, unabhängig von allen Diagnosen und Prognosen. Jedes Kind ist ein Bild Gottes und wird von ihm geliebt." Die Kirchen ermutigen daher Eltern dazu, ihr Kind ohne Vorbehalt anzunehmen. Und sie bieten Möglichkeiten der Unterstützung, Beratung und Begleitung an. red