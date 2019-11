Jeder zweite Platz auf der CSU-Kreistagsliste geht an eine Frau

Veronika Schadeck 83 von 89 Delegierten der CSU votierten am Samstagnachmittag im Tropenhaus "Klein Eden" für die vorgelegte Liste der Kandidaten, die bei den Kommunalwahlen im März 2020 in den Kreistag einziehen wollen. Zuvor gab es lange anhaltende Ovationen für den Kreisvorsitzenden der Frankenwald-CSU, Jürgen Baumgärtner.

Dieser richtete in einer leidenschaftlichen Rede den Fokus vor allem auf die Gestaltung der Zukunft in der Region. Er wolle den Menschen das Angebot der CSU aufzeigen, betonte der Vorsitzende. "Wir sagen vor der Wahl das, was wir machen, und machen nach der Wahl das, was wir sagen!"

Liste ist "Abbild der Gesellschaft"

Nur kurz streifte er die jüngste Vergangenheit. Er sprach von einem "engagierten Team, das gut zusammenarbeitet und Fantastisches erreicht hat". Baumgärtner bezeichnete die Frankenwald-CSU als "moderne Konservative", die wissen, dass es darum gehe, den Wandel so zu gestalten, dass er für die Bürger erträglich, akzeptabel und nachvollziehbar werde. Beim "konservativ sein" gehe es aber um Maß und Mitte, um Alltagsvernunft und um ein Bekenntnis für die soziale Marktwirtschaft.

Eingehend auf politische Auseinandersetzung an den Rändern meinte Baumgärtner, dass es Aufgabe der Frankenwald-CSU sein werde, zumindest vor Ort den Diskurs wieder hin zur Mitte zu verschieben. Eine Grundvoraussetzung für den Diskurs sei aber das Beenden der Polarisierung durch Moralisierung. "In der Sekunde, in der ich die eigene Position moralisch erhöhe, zerstöre ich die Legitimität des demokratischen Diskurses und verhindere den zwingend notwendigen Wettbewerb in einer demokratischen Auseinandersetzung", so Baumgärtner.

Die Kreistagsliste bezeichnete er als ein Abbild der Gesellschaft. Die Frankenwald-CSU werde damit dem Maßstab einer Volkspartei gerecht. Der Frauenanteil, so hob er hervor, liege bei 50 Prozent.

Lobende Worte fand er für Landrat Klaus Löffler, der seit seiner Amtsübernahme "den Blinker gesetzt habe" und sich nun auf der "Überholspur befinde".

Jürgen Baumgärtner stellte in seiner Rede sein Zehn-Punkte-Programm für die kommenden sechs Jahre im Frankenwald vor. Demnach setzt die CSU auf eine moderne Infrastruktur aus Straße, Bahn, Breitbandversorgung und "Lebensinfrastruktur". Der Spatenstich für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 173 werde noch vor der Kommunalwahl erfolgen, kündigte er an. Die 2+1-Lösung werde für die B 303 angestrebt. Die letzten Lücken im Radwegenetz würden geschlossen.

Mit dem Wohnraumgipfel werde die Region wieder in den sozialen Wohnungsbau einsteigen. Zusammen mit den Kronacher Schützen werde der Weg zu einer "Stadthalle Kronach" eingeschlagen. Außerdem werde man prüfen, ob die Schwimmbäder des Landkreises in einem Zweckverband organisiert werden können.

Bezüglich der Hochschulregion sprach er von drei Fakultäten, die in den nächsten zehn Jahre in der Region angeboten werden sollen. Es würden 1000 Studierende nach Kronach kommen und 300 zum Teil hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.

Das Mobilitätskonzept solle durch eine App ergänzt werden, die es ermöglicht, das Mitfahren und Mitnehmen neu zu überdenken. Im Bereich der Bildung werde man nicht nur Investitionen in Schulen tätigen und auf Digitalisierung setzen, sondern es werde auch darum gehen, soziale und Gesprächskompetenzen sowie gesellschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln.

Für die heimische Wirtschaft werde die Frankenwald-CSU weiterhin eine starke Stimme auf der Landes- und Bundesebene sein. Es werde darum gehen, Sonderabschreibungen für die Region zu erreichen. Weiterhin wolle die CSU den Erhalt der Rodachtalbahn unterstützen und sich aktiv für die Ansiedlung von Ärzten einsetzen. Baumgärtner begrüßte es, dass eine Forderung der CSU mit dem Teilneubau der Klinik aufgegriffen werde. Bezüglich des Klimawandels setzt Baumgärtner auf Forschung und Innovation. Er sprach von einem Energiemix. Weiter ging er auf die Leistungen der Vereine und Ehrenamtlichen ein. Wertschätzung wolle man ihnen dadurch zeigen, dass die Spitzen des Landkreises bei Veranstaltungen präsent sind. Deshalb solle es noch einen weiteren Landratsstellvertreter geben.

Beim Thema "Integration" sprach der Kreisvorsitzende von einer Leitkultur, die nicht ausschließt, sondern integriert - aber klar sagt, wie man miteinander umgeht. Weiterhin kündigte er einen Neubeginn mit der Landwirtschaft im Landkreis an, "aber nicht mit der aktuellen Spitze des Bauernverbandes". Man werde sich Gesprächspartner suchen und sich für eine Verbesserung der Arbeit und für eine höhere Akzeptanz der Landwirte einsetzen.