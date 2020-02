Jeder will das Tempolimit erreicht haben

Nach einer Initiative des Innenministeriums, die zum Roden im Schilderwald aufgerufen hatte, waren in Bad Rodach in der Durchgangsstraße Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 weggefallen. Viele Bürger wollten sie zurück. Jetzt kommen einige wieder und sowohl die CSU als auch die SPD schreibt sich auf die Fahnen, das erreicht zu haben.

Die SPD Stadtratsratsfraktion hatte im Dezember 2014 eine Querungshilfe wegen dem Wegfall von Tempo 30 in der Coburger Straße auf Höhe der Tankstelle beantragt. Es wurde ein Antrag gestellt, auch die 30er Begrenzung wieder einzuführen. Die Durchgangsstraße ist eine Staatsstraße (2205).

Die CSU weist darauf hin, dass nach der Petition, die ein Anwohner an den Bayerischen Landtag in dieser Sache geschickt hatte, ein Ortstermin mit Staatssekretär Gerhard Eck (CSU) stattgefunden hat. Eck habe dann zusammen mit Landrat Sebastian Straubel (CSU) beim Ministerium in München vorgesprochen. Eck habe schließlich den Landrat um die Umsetzung gebeten - also wieder Tempo 30 und eine Querungshilfe für Fußgänger, genau wie im Antrag der SPD.

Was nun auch ausschlaggebend für die erneute Geschwindigkeitsbeschränkung und die erhoffte Querungshilfe gewesen ist. Sowohl die SPD um Bürgermeister Tobias Ehrlicher als auch die CSU um seinen Herausforderer bei der Wahl, Christoph Herold freuen sich, dass es jetzt so kommt. red