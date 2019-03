Jeder Laib Brot ist in Kaplitz willkommen

Höchstadter Bäcker helfen mittellosen Menschen im tschechischen Kaplitz, indem sie Brot in größerer Menge spendeten. Kaplitz liegt unweit von Budweis, etwa 90 Kilometer nördlich von Passau. Erst vor kurzem fuhr der Höchstadter Hermann Proksch, dessen Vorfahren aus Reichenau a.d Maltsch-Wallfahrtskirche Maria Schnee stammen, wieder in die familiäre Heimatregion, um notleidenden Menschen zu helfen.

Ähnlich wie in Frankreich gibt es in Tschechien keine Kirchensteuer. Die Kirchen müssen selbst schauen, wie sie über die Runden kommen. Auch die Zuwendungen der Diözese Budweis an die Pfarrgemeinden sind aus deutscher Sicht minimal. Pfarrer Pavel Simak verwendet in Kaplitz die Höchstadter Spenden für die Herberge im Pfarrhaus und für das Sozialprojekt Jugendwerkstatt Kaplitz.

Proksch, der seit 2008 ehrenamtlich im Kaplitzer Dekanat mit zehn Pfarrgemeinden tätig ist, wird an Ostern wieder nach Kaplitz fahren und nimmt gerne Sachspenden, Lebensmittel, Hygieneartikel und ähnliche Dinge mit. Auch Geldspenden, deren Verwendung einzeln nachgewiesen wird, werden entgegengenommen auf einem Spendenkonto bei der VR-Bank, IBAN: DE26 7636 0033 0003 5207 06, Stichwort: Unser täglich Brot. Weitere Auskünfte erteilt Heimatkreisbetreuer Hermann Proksch unter Telefon 09193/7586. red