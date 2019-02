Jeder kann selber zu mehr Höflichkeit und Respekt beitragen

"Wie wir besser miteinander klarkommen", lautete der Titel eines Vortrags von Moritz Freiherr Knigge in der Adam-Riese-Halle. Eingeladen hatten die Volksbanken-Raiffeisenbanken.

"Es sind die Verbindungen von Menschen, die dem Leben seinen Wert geben", zitierte Ulrich Klein, seines Zeichens Kreisverbandsvorsitzender, Wilhelm von Humboldt und begrüßte 600 Gäste in der gut gefüllten Sporthalle. Knigge? Da klingelt's eigentlich bei jedem. "Das war doch der mit den Benimmregeln" - so oder so ähnlich lauten die Antworten. Wer so denkt, ist auf dem Holzweg, betonte der Referent, der es wissen muss wie kaum ein zweiter: Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge, der dessen berühmtes Werk "Über den Umgang mit Menschen" 1788 erschien, war nämlich ein Vorfahre von ihm. "Es ging ihm in erster Linie darum, wie das zwischenmenschliche Miteinander besser gelingen kann", so der Redner, der wie der berühmte "Knigge" aus dem 18. Jahrhundert ebenso auf Rittergut Bredenbeck bei Hannover aufwuchs.

Die Zuhörer erlebten einen sehr unkomplizierten, umgänglichen Rheinländer, dem es gelang, auf kurzweilige Art und Weise zum Nachdenken anzuregen. 90 Prozent wünschen sich mehr Höflichkeit, nannte der Referent eine Statistik. Doch: "Immer wieder grüßen wir den Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen nicht mit der Begründung ,Na, der grüßt mich doch auch nicht‘".

Eigenes Verhalten reflektieren

Mit der Einstellung tue man niemandem einen Gefallen, sich selbst am allerwenigsten. Es diene dem gesellschaftlichen Miteinander sehr, wenn jeder sein Verhalten reflektiere: "Fassen Sie sich an die eigene Nase - und deaktivieren sie dort Ihren Heiligenschein."

"Was sind denn Ihre Marotten? Ich schwöre Ihnen - jeder hat welche, ich auch", bezog der das Publikum mit ein. Es sei durchaus zu empfehlen, einmal den Freund, die Familie oder den Arbeitskollegen danach zu fragen, diese seien ja der beste Spiegel. "Wenn Sie die Frage stellen, müssen Sie freilich auch die Antwort aushalten", fügte er lächelnd an. Ein gutes Betriebsklima sei das A und O. 105 Milliarden Euro gingen jedes Jahr verloren, weil in deutschen Unternehmen so schlecht miteinander umgegangen wird, so das Ergebnis einer 2016 veröffentlichten Studie.

"Warum sagen wir in Deutschland so selten nette Dinge?", fragte er. "Weil wir Komplimente schlecht annehmen können", fuhr er fort. So entgegne der Angestellte auf das Lob "hast heute einen super Job gemacht" des Kollegen mit dem einem abfälligen "Naja, dafür werd' ich ja bezahlt ". Außerdem, nannte Knigge einen weiteren Denkfehler, stehe hierzulande "Höflichkeit fast schon unter Generalverdacht". Genauso wichtig wie selbst freundlich und hilfsbereit zu agieren sei es, höfliche Gesten anderer anzunehmen, unterstrich er.