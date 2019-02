Jeder kann Hilfe leisten

Als Ersthelfer bei einem Notfall weiß man häufig nicht genau, was zu tun ist. Man ist verunsichert und hat Angst, etwas falsch zu machen. Die Frauenunion Ludwigschorgast lädt zu dem Vortrag " Notfall, was tun? - Richtig Handeln in Notfallsituationen" ein. Referent Uwe Müller vom Pflegetreff Oberfranken informiert darüber, wie man als Laie einen Notfall erkennen und darauf richtig und sicher reagieren kann, unter anderm mit dem im Ort befindlichen Defibrillator. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 17. Februar, um 18 Uhr im Gemeindezentrum statt. Der Eintritt ist frei. red