Jeder kann etwas tun

Dem Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern", das Anfang 2019 stattfand, folgten einige tief greifende Änderungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes. "Doch nicht nur die Landwirtschaft muss mehr machen, auch wenn sie den größten Teil der Fläche bewirtschaftet", sagte MdL Martin Schöffel gestern Nachmittag im Sitzungssaal des Kulmbacher Rathauses bei der Vorstellung des "Blühpakts Bayern".

"Jeder kann einen Beitrag für die Natur und Artenvielfalt leisten. Es funktioniert nur, wenn wir alle ein gutes Miteinander pflegen", fuhr Schöffel fort.

In Kulmbach habe man es sich zur Aufgabe gemacht, sich für den Erhalt der Heimat einzusetzen. "Deswegen haben wir 2019 auch 100 000 Euro für das Anlegen neuer Blüh- und Grünflächen eingestellt", erklärte OB Henry Schramm. In der Stadt gebe es 3000 Quadratemeter Insektenwiesen, und es würden weiter geeignete Flächen ausgewiesen, die nur einmal im Jahr gemäht werden.

Keine Pestizide im Einsatz

"Weiterhin verzichten wir auf den Einsatz von Pestiziden bei den städtischen Grünflächen, auch die Renaturierung der Flutmulde war ein Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz", sagte Schramm.

Landrat Klaus Peter Söllner ergänzte, dass man im Raum Kulmbach die Zielvorgaben des Naturschutzgesetzes bereits überschreite: "Vorgeschrieben ist, zehn Prozent der Grünflächen für Vertragsnaturschutzmaßnahmen bereitzustellen, bei uns haben wir jetzt schon 17 Prozent erreicht, das sind 1625 Hektar." Und das werde sicher noch steigen.

Kläranlage wird ausgezeichnet

Als Vorzeigeprojekt könne derzeit die Kläranlage der Stadtwerke dienen, die am 25. März ausgezeichnet werden soll. Rudolf Krauß, Abteilungsleiter Entsorgung bei den Stadtwerken, stellte das Projekt kurz vor. "Wir sind ja seit 2003 nach dem Emas-Umweltstandard zertifiziert", erklärte er. "Als Mitglied des Umweltpakts Bayern haben wir letztes Jahr eine Info über die Möglichkeit einer Erstberatung erhalten und uns angemeldet." Eine Begehung habe ergeben, dass viele Randflächen wenig oder gar nicht begangen werden. "So haben wir etwa Sandflächen und Blühstreifen sowie Rückzugsräume in Form von Totholz und Büschen geschaffen oder geplant." Auch der Aushub aus Baustellen kann genutzt werden, "das spart Entsorgungs- und Transportkosten". Insgesamt könne die Kläranlage bei den Pflegekosten für das Grundstück künftig etwa 5000 Euro pro Jahr einsparen. "In die Umwelt zu investieren, rechnet sich immer", so Henry Schramm.

Dagmar Schmitt, Blühpakt-Managerin im Umweltministerium, stellte den aktuellen Stand und künftige Vorhaben in den Fokus. "Wir verleihen zum Beispiel die Auszeichnung ‚Blühender Betrieb' an Unternehmen, die gewisse Kriterien erfüllen", sagte sie.

Dafür müssten zum Beispiel 20 Prozent der Freiflächen naturnah gestaltet werden, und es dürften keine chemischen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Interessierte können sich online unter Adresse www.bluehpakt.bayern.de bewerben. 35 Betriebe in ganz Bayern seien bislang ausgezeichnet worden, in Oberfranken sind es mit den Stadtwerken fünf.

Eine zweite Säule des Blühpakts sind die Kommunen, die von Oktober 2018 bis September 2023 mit drei Millionen Euro etwa gefördert werden. "Die Bauhöfe sind hier ein zentraler Punkt", sagte die Managerin. Im Bereich der Bürger, der dritten Säule, verwies Schmitt auf das erhebliche Potenzial von Hausgärten und Balkonen. "Wir müssen auch die Bereitschaft zu mehr Unordnung vor der Haustüre haben."

Mit den Bauern im Dialog

Mit der vierten Säule, der Landwirtschaft, sei man im Dialog. "Wir planen aktuell aber noch eine fünfte Säule, eine Art Blühpakt-Allianz unter Einbindung von Vereinen und Verbänden, die sich engagieren wollen." So hätten bereits der Golfverband und die Imker Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet.

"Es ist eben jeder gefragt. Wir als Kommunen und Behörden müssen mit gutem Beispiel vorangehen", summierte Ingrid Flieger, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt. Eine solche Blüh-Allianz könne große Früchte tragen.