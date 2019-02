"Die Migrationsbewegungen nach Deutschland haben schon immer die Allgemeinheit interessiert und bewegt. Allerdings scheinen vielen Bürgern und sogar Mitarbeitern in staatlichen Stellen die vorwiegenden Hintergründe aktueller Fluchtbewegungen insbesondere aus dem afrikanischen Kontinent relativ wenig bekannt. Es ist eine humanitäre Tragödie, die sich abspielt, und deshalb will ich diesen Menschen eine Stimme geben." Dies betonte Jeanne-Marie Sindani bei einem Vortrag der Hanns-Seidel-Stiftung in Kirchaich. Die gebürtige Kongolesin Sindani ist Vorsitzende der Exilorganisation der Kongolesen in Europa, arbeitet in der Migrations- und Integrationsberatung der Caritas in der Erzdiözese München und Freising und als Referentin bei der Hanns-Seidel-Stiftung. Sie studierte Pädagogik, Volkswirtschaft und Internationale Beziehungen in Deutschland und Kanada und machte auch mit ihrem Buch "Gestrandet im Paradies" auf sich und die Probleme in Afrika aufmerksam.

Die Zuwanderungen der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gastarbeiterzuwanderung in den 1950er und 60er Jahren sowie die Migration von Asylbewerbern vom Balkan Anfang der 90er Jahre und aus anderen Teilen der Welt ab dem Jahr 2015 seien vielen bekannt. Aber Migration sei ein komplexes Thema, weil unterschiedliche Faktoren ineinandergriffen.

Anhand von einigen Schicksalen zeigte sie die Dramatik auf. Sie erzählte von Nkosi, der von der Polizei verhaftet und gefoltert wird. Sie schleppten ihn ins Gefängnis nach Kinshasa, wo er hungernde Frauen und Kinder antrifft und neben ihm Leichen in einer Zelle liegen. Sie berichtete von Nigerianerinnen, die zur Prostitution gezwungen werden, und Eritreern, die unterwegs von Organhändlern ausgeweidet werden.

Die Rednerin stellte eine Analyse der Lange in den Herkunftsländern an, beschrieb die Fluchtursachen und erinnerte an Berichte von Menschenrechts- und Hilfsorganisationen. Wenn geflüchtete Menschen im allgemeinen Bewusstsein nur als Flüchtlinge präsent seien, blieben sie unsichtbar als eine anonyme Masse. Deshalb müsse die Individualität sichtbar gemacht werden, sagte sie. "Es sind die Begegnungen mit den einzelnen Menschen, die entscheidend für unsere Wahrnehmung sind. Nicht die Flüchtlinge bekämpfen, sondern die Fluchtursachen", lautete deswegen eine ihrer Forderungen bei dem Vortrag in Kirchaich. gg