Jeden Morgen bringt er die BR

Jeden Morgen bringt Klaus Herrmannsdörfer die Zeitung zu den Limmersdorfern. Auch mit jetzt 75 Jahren macht er das noch gerne. "Das hält fit und gesund", sagt er.

Eigentlich war Herrmannsdörfer früher mal Installateur bei der Firma Schwender in Thurnau. Vor fast 30 Jahren musste er aus gesundheitlichen Gründen jedoch die Rohrzange an den Nagel hängen und hat sich stattdessen der Kindererziehung gewidmet. Haus, Garten und die drei Söhne waren ab dann sein Bereich. Seine Ehefrau ging arbeiten. "Wir waren damals eine sehr moderne Familie", lacht der jüngste Sohn Ewald, der damals zwei Jahre alt war.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Beruf in jungen Jahren ist Klaus Herrmannsdörfer auch beim VdK aktiv. Er ist seit vielen Jahren im Vorstand und als Ortsbetreuer tätig. Auch beim Verein Natur und Freizeit Thurnau arbeitet er gerne mit. Beim TSV Thurnau ist er förderndes Mitglied.

Klaus Herrmannsdörfer stammt gebürtig aus Markbrandenburg. Seine Mutter kommt von dort und hat dort auch seinen Vater kennengelernt, der als Soldat eingezogen worden war. Die beiden heirateten, und schon wenige Jahre später musste die Mutter mit dem zweijährigen Sohn flüchten. Der Weg ging in die alte Heimat des Vaters nach Thurnau. Weil der Vater noch im Krieg war, lernte Klaus Herrmannsdörfer ihn erst einige Jahre später kennen.

Herrmannsdörfer hat vier Geschwister. Er lebt mit seiner Frau und einem Sohn in Limmersdorf. Seine beiden weiteren Söhne sind in der Region geblieben. Er hat vier Enkel. Zum Geburtstag waren Vertreter des VdK, viele Nachbarn und auch stellvertretender Bürgermeister Veit Pöhlmann gekommen.

Katharina Müller-Sanke