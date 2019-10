Jeden Menge Rohmaterial für die Kürbissuppe

Im Mai das Saatgut abholen, in die Erde stecken, die Pflanze den Sommer über hegen und pflegen, gießen und Unkraut jäten, Ernte im Herbst - und dann? Dann geht es zur Waage: Vor wenigen Tagen haben 28 Stublanger Kinder ihre Kürbisse zum Wiegen gebracht. Trotz Hitze und Trockenheit waren stattliche Exemplare dabei. Kürbiskönigin wurde Luisa Weidner mit einem 3262 Gramm schweren Exemplar, Zweiter wurde der Kürbis (2856 Gramm) von Leander Welsch. Der Drittplazierte, Luca Ziegler mit einem 2680 Gramm schwerem Kürbis, hatte dann noch eine besondere Frage: "Was macht man denn jetzt damit? " Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Helmut Reinhardt, hatte gleich eine Antwort parat: "Pass auf", meinte er, "am Sonntag ist Obstmarkt in Stublang, da probieren wir eine Kürbissuppe." Gekocht wird die übrigens von Luise Schorn, der Ehrenvorsitzenden des Vereins. Foto: Monika Scchütz