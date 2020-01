Cindy dötschel Heinz Köhlers Interesse für die Politik entstand bereits in den 60er-Jahren: "Wegen des Vietnamkriegs gab es Demonstrationen in München, außerdem war die Spiegel-Affäre in vollem Gange", erinnert sich der 77-Jährige. Auch kommunal sei er schon immer sehr interessiert gewesen....