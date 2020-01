Jede Note tanzt ihnen auf der Nase herum

Die "staade" Zeit ist bald vorbei, und am Freitag, 10. Januar, strömt ab 20 Uhr die Lebenslust des amerikanischen Südens in die Rathaushalle Haßfurt. Denn dann sind "Zydeco Annie und die Swamp Cats" zu Gast. Die "Schlammkatzen" haben Helt Oncale aus New Orleans mit dabei.

Seit 15 Jahren mit einem stets vollen Tour-Plan im deutschsprachigen Raum unterwegs, begeisterten Sängerin und Musiker ihr Publikum mit eigenen Songs und einem internationalen Line-up. "Zydeco Annie und die Swamp Cats" sind laut dem Veranstalter, dem Kulturamt Haßfurt, Deutschlands Aushängeschild für die Cajun- und Zydecomusic Louisianas.

Die Band präsentiert ihr Jubiläumsprogramm "Rendez-vous la Louisiane".

Die Stadt Louisiana, im Süden der USA gelegen, ist ein wahrhaft einzigartiger Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Kochkünste und Musikstile, und sie wird noch immer als die Wiege des Jazz bezeichnet.

"Zydeco Annie und die Swamp Cats" verstehen es, die eigenen Wurzeln mit dem Big Easy zu verknüpfen, die eigene Vergangenheit in der Musik der Kreolen widerspiegeln zu lassen. Somit erleben die Zuhörer einen authentischen Konzertabend, der sie nach Louisiana versetzt. Die eigenen Songs erzählen von der Traurigkeit des Abschiednehmens, von purer Lebensfreude im Mardi Gras, von den Sehnsüchten der einsamen Bayous bis hin zum geselligen Beisammensein beim Fais Deaux Deaux.

Anja Baldauf alias "Zydeco Annie" stammt aus einer Akkordeonfamilie. Seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen mit bayerischer Hausmusik, hat sie ihre Jugend mit orchestralen Akkordeonklängen verbracht und Klassik studiert, hat sich auf einer ihrer Tourneen in dann die Cajun- und Zydecomusik verliebt. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, sprühende Lebensfreude, unendliche Sehnsucht, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und bestimmt - die große Liebe zu ihrem Instrument. Karten gibt es beim Kulturamt, Bahnhofstraße 2, Tel: 09521/688228. red