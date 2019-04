Jede Menge "Knoff-Hoff" am Gymnasium

Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass im ZDF die letzte Folge der "Knoff-Hoff-Show" zu sehen war. In dieser Sendereihe wurden einfache, aber oftmals spektakuläre Experimente gezeigt und verständlich erklärt. Dieses Format erlebte am Arnold-Gymnasium eine Neuauflage. Eindrucksvoll setzten Lehrkräfte aus dem naturwissenschaftlichen Fachbereich physikalische und chemische Versuche vor einem begeisterten Publikum in der voll besetzten Pausenhalle in Szene. Die Idee dazu hatte Petra Schmittdorsch, moderiert wurde die Show von Antje Klee und Robert Krauß, der auch als "zerstreuter Professor" live und in Einspielern zu sehen war. Auch für die Zuschauer gab es Versuche zum Ausprobieren. Foto: privat