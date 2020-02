Jecken erobern Wallenfels

Faschingsdienstag - der letzte Tag im Straßenkarneval der Session 2020 und der Tag, an dem auch in Wallenfels traditionell der Umzug startet.

Sah es am Anfang noch so aus, als würde es nur leicht nieseln, so kannte auch in diesem Jahr das Wetter kein Erbarmen. Es war kalt, nass - einfach ungemütlich. Freuen konnten sich fast nur die Teilnehmer, die ihren ganzen Körper in ein flauschiges Tierkostüm eingehüllt hatten.

An der Stimmung konnte das Wetter aber nicht kratzen, denn die Jecken eroberten den Ort. "Alta Waaf," der Schlachtruf der Wallenfelser, tönte durch Straßen und Gassen und steckte noch den letzten Faschingsmuffel mit guter Laune an.

So zogen die Gruppen und die Wagen vorbei an den vielen Zuschauern. Und die streckten gerne ihre Hände aus nach dem Gläschen Sekt oder der Flasche Bier. Von oben regnete es nicht nur Wasser, sondern auch jede Menge Konfetti.

Nach einer Stunde Faschingszug ging es nach der Kälte ins Warme zur After-Show-Party im Kulturzentrum.