Jeans mal ganz anders

Das Levi-Strauss-Museum Buttenheim lädt vom Sonntag, 15. September, bis 6. Januar ein zur Sonderausstellung "No Rules - Just Jeans". Sie zeigt kreatives Patchwork aus dem blauen Kultstoff.

Die Schau konnte in Zusammenarbeit mit der Patchworkgilde Deutschland realisiert werden. Interessierte Mitglieder hatten die Möglichkeit, sich einen Stoffbrief zukommen zu lassen. Darin enthalten waren Jeans-Patches der Firma Levi Strauss & Co., Jeansgarn der Fa. Madeira und Nähmaschinennadeln der Fa. Schmetz. Dann hieß es: "An die Nadeln, fertig, los!".

Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, unter Verwendung des zur Verfügung gestellten Materials, überwiegend gebrauchten Jeansstoffen und anderen Zutaten eigener Wahl einen Quilt oder ein 3D-Objekt zu erstellen. Der Fantasie und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, lediglich die Größe der Quilts wurde vorgegeben.

Besucher des Levi-Strauss-Museums können sich in den nächsten Wochen auf die Suche nach den Patches begeben und sich einfangen lassen von Einfallsreichtum, beeindruckender Kreativität, fachlichem Können, detaillierter Darstellung und liebevoller Gestaltung.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am kommenden Sonntag um 15 Uhr statt. red