Jean Désiré sagt Ade

Nach 13 Jahren in Europa, darunter sieben in Herzogenaurach und sechs in Innsbruck, kehrt Pfarrer Jean Désiré im August in sein Heimatland Burkina Faso zurück. Ab dem 12. September wird der frisch gekürte Doktor an der Philosophischen Hochschule beziehungsweise am Priesterseminar in der Hauptstadt Ouagadougou Philosophie lehren. Das berichtet Rosa Abel, die Beauftragte für die Städtepartnerschaft mit Kaya im Herzogenauracher Rathaus.

Abschied im Rathaus

Am Montag, 15. Juli, 20 Uhr, präsentiert Jean Désiré Sawadogo seine Doktorarbeit im Sitzungssaal des Interimsrathauses, Wiesengrund 1, öffentlich und möchte die Gelegenheit ergreifen, Abschied von seinen fränkischen Freunden zu nehmen. Bürgermeister German Hacker lädt daher ein, an diesem Abend mit Dr. Jean Désiré Sawadogo teilzunehmen.

Am 3. Juli verteidigte Pfarrer Jean Désiré Sawadogo seine Doktorarbeit mit dem Titel "Von der Armut zur selbstzentrierten Entwicklung durch die Fähigkeiten" an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Darin geht es um den "Fähigkeitenansatz nach Martha Nussbaum als Weg zur Armutsbekämpfung und endogenen Entwicklung in Burkina Faso". Die Abendveranstaltung beginnt um 20 Uhr. Nach der Begrüßung schließt sich ein Vortrag von Jean Désiré Sawadogo über die "Armut zur selbstzentrierten Entwicklung durch die Fähigkeiten" an. Danach können Fragen an den Redner gestellt werden, ein geselliges Beisammensein beendet die Veranstaltung. red