"Je oller, desto toller" in Buch am Forst

Die Lachmuskeln werden Ende Januar und Anfang Februar von der Theatergruppe des TSV Buch am Forst in der Gastwirtschaft "Jägersruh" wieder mächtig strapaziert. In diesem Jahr hat das lustige Theaterstück den passenden Namen "Je oller, desto toller" oder "Der 75. Geburtstag". Premiere ist am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr. Die anderen Vorstellungen sind am Samstag, 25. Januar, Freitag, 31. Januar, Samstag, 1. Februar, Freitag, 7. Februar, und am Samstag, 8. Februar. An den Sonntagen 26. Januar, 2. und 9. Februar geht's schon um 17 Uhr los. Der Saal öffnet 30 Minuten vor Spielbeginn. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 14. Dezember, im Sportheim des TSV in der Forsthuber Straße von 10 bis 12 Uhr. Ab 7. Januar können Karten auch bei Regisseurin Birgit Dominik in Untersiemau in der Thüringer Straße 10, Telefon 09565/7260, werktags von 16 bis 18 Uhr erworben werden. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Foto: Theatergruppe