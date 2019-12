JCU tritt zur Wahl im März an

16 Namen stehen auf einer Liste von Kandidaten, mit denen die Junge Christliche Union (JCU) in Maroldsweisach einen Generationswechsel im Marktgemeinderat herbeiführen will. Die Nominierungsversammlung im Pfaffendorfer "Jägerstüberl" leitete Heidi Müller-Gärtner, die Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes, die am 15. März ihrerseits antreten will, um den amtierenden Bürgermeister Wolfram Thein abzulösen. Die Kandidatenliste wird angeführt vom Vorsitzenden Stefan Böhm, der im aktuellen Gemeinderat neben Müller-Gärtner die JCU vertritt. Auf der Liste folgen Ralf Beck, Michael Denninger, Phillip Meyer, Andreas Müller, Dominik Hepp, Florian Vogel, Julian Will, Martin Berwind, Fabian Schneider, Nicole Scheuring, Alexander Fichtner, Tobias Posekardt, Jan Rennert, Johannes Deringer, Stefan Krämer und als Ersatzmann Frank Wunderlich. eki