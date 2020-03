Maroldsweisach vor 18 Stunden

Einkäufe

JCU hilft in "Maro"

Um vor allem älteren Menschen in der Coronakrise zu helfen, organisiert die JCU Maroldsweisach mit Dominik Hepp als Verantwortlichem einen Einkaufsservice. Das Angebot richtet sich vor allem an die be...