JC wollen Potenziale der Hochschule ausschöpfen

Bei der Hauptversammlung der Jungen Coburger (JC) sind die beiden Vorsitzenden Maximilian Forkel und Kurt Knoch einstimmig im Amt bestätigt worden. Gewählt wurden einer Mitteilung zufolge weiterhin zum Geschäftsführer Florian Freytag, zur Schriftführerin Femke Flessa, zur Schatzmeisterin Doreen Scholz, als Beisitzer Christian Dorsch, Stefan Reingruber, Clarissa Schultheiß, Friedrich Schrödel, Claire Oehrl und Jürgen Weber. In den Beirat gewählt wurde Daniel Arbeiter. Kassenprüfer sind Anja Fallkowski und Sarah Forkel.

Maximilian Forkel, der 2017 zum Vorsitzenden gewählt wurde, sagte, er habe die letzten beiden Jahre zur Vorbereitung der im März 2020 anstehenden Kommunalwahl genutzt. "Wir gehen mit einer starken Mannschaft in das Rennen um den neuen Stadtrat - mit einem jungen, aber dennoch erfahrenen Team. Unsere Kandidaten sind in sämtlichen Berufsfeldern aktiv und engagieren sich in vielen Vereinen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr Verantwortung zu übernehmen", kündigte JC-Stadtrat Maximilian Forkel an. Die Jungen Coburger hätten in den letzten sechs Jahren einen sehr großen Teil ihres Wahlprogrammes umgesetzt und viele Projekte angestoßen. "Die Abschaffung des Kopiergeldes für Schülerinnen und Schülern, die Verhinderung einer Sperrzeitverschärfung im Steinweg, der Einsatz für den Erhalt des Palmenhauses und viele weitere Themen, die wir nicht nur oberflächlich angegangen, sondern uns mit viel Energie dafür eingesetzt haben", so JC-Stadtrat Knoch ergänzend. Sie seien die beiden Stadträte mit den meisten Einzelanträgen, sagten Forkel und Knoch.

Für eine attraktive und zukunftsfähige Stadt Coburg verfolgten die Jungen Coburger weiterhin die Idee einer "Schwarmstadt". Eine Schwarmstadt bedeute, dass Städte aufgrund verschiedener Faktoren so attraktiv werden, dass dort viele junge Menschen hinziehen und diesen wiederum viele weitere junge Menschen folgen. Das Vorhandensein einer Hochschule oder Universität habe zudem großen Einfluss auf die Attraktivität einer Schwarmstadt. "In den letzten Jahren haben wir die Hochschule mit der Schaffung weiterer Parkflächen oder auch der Einrichtung eines 15-Minuten-Bustaktes unterstützt. Hier muss zukünftig angesetzt werden, die Hochschule muss noch weiter mit der Stadt und den Bürgern zusammenwachsen", meinte Maximilian Forkel. Die Chancen und Potenziale der Hochschule seien in Coburg noch nicht effizient genug ausgeschöpft, so Forkel weiter. red