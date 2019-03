Geroda vor 20 Stunden

Jubiläumsabend

JBO Scholz feiert 50.

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens lädt das Ju gendblasorchester (JBO) Scholz aus Geroda am Samstag, 30. März, zum großen Jubiläumsabend in die Turnhalle nach Schondra ein. Das fast 60-köpfige Or...