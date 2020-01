JB laden zu "Open Mind Weekends" ein

Zum Start in die zweite Phase des Wahlkampfs werden die Jungen Bürger Forchheim an drei Wochenenden (17. bis 19. Januar, 31. Januar, bis 2. Februar, 28. Februar bis 1. März) sogenannte "Open Mind Weekends" veranstalten. Geplant ist, dass die Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen der Jungen Bürger Forchheim jeweils an drei Tagen infolge ihr politisches Programm vorzustellen und in den offenen Dialog mit den Bürgern treten: freitags (ab 19 Uhr) in Form eines Live-Chats über Social Media, samstags (9 bis 13 Uhr) in Form eines Infostands in der Innenstadt und sonntags (15 Uhr) in Form themengebundener Vorträge und Begegnungen wie beispielsweise einer Kellerführung.

Die Schwerpunktthemen bei den "Open Mind Weekends" der Jungen Bürger Forchheim sind die Themen "Wohnen, Tourismus/Kellerwald und Umwelt". red