Jazzfreunde können sich auf das nächste Konzert in Bismarck's Basement freuen: Am Samstag, 23. März, spielt dort um 20 Uhr das "Cross Country Jazz Trio" mit Rob Bargad (Piano), Michael Keul (Schlagzeug) und Johannes Ochsenbauer (Kontrabass) und lässt Straight-Ahead-Jazz in all seinen Facetten erklingen. Die Musiker schöpfen aus der Tradition wegweisender Jazztrios wie Ahmad Jamal, Oscar Peterson, Bill Evans. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter kissingen-ticket@badkissingen.de, in der Saale-Zeitung und ab 19 Uhr an der Abendkasse. Das Konzert ist bewirtet. Foto: Christoph Bombart