"Jazztet" tritt dreimal auf

Im Rahmen der 2. Internationalen Woche des Landkreises Bamberg bekommt die Kreismusikschule Bamberg Besuch aus Tschechien: das "Jazztet" der Musikschule aus Jablonec nad Nisou. Neben einem entsprechenden Rahmenprogramm für die Gäste wird es auch drei gemeinsame musikalische Auftritte geben: Am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, wird bei einem geselligen Musikabend "Musik verbindet" in der Gaststätte "Alte Mühle" in Mühlendorf neben dem "Jazztet" auch ein Ensemble des Musikvereins Mühlendorf zu hören sein. Am Samstag, 28. September, 19 Uhr, findet ein Band-Abend im Jugendzentrum in Bamberg statt. Dort spielen "Jazztet" gemeinsam mit der Jazzband und der Rockband der Kreismusikschule. Am 29. September ist um 10.30 Uhr eine Matinée im Kulturraum Burgebrach. Hier spielen das Musikschulorchester sowie ein Querflötenorchester. Und das "Jazztet" präsentiert sich vor seiner Heimreise noch einmal dem Publikum. Der Eintritt bei allen Veranstaltungen ist frei. red