Jazzkonzerte mit anderer Besetzung

Nach 42 Jahren ist die Zusammenarbeit des Erlanger Bassisten und Jazzmanagers Rainer Glas mit dem Pianisten Thomas Fink auf dessen Wunsch hin beendet worden, teilt Glas mit. Deswegen ergibt sich bei zwei anstehenden Konzerten jeweils eine Besetzungsänderung.

Am Sonntag, 16. September, wird nun im Kellerhaus Pommersfelden nicht das Trio des Pianisten Thomas Fink, sondern das "Universal Trio" von Rainer Glas auftreten. Glas bringt seinen langjährigen Pianisten Bernhard Pichl mit ins Kellerhaus. Weiterhin dabei ist die singende Schlagzeugerin Carola Grey aus München. Das Trio verspricht swingenden und groovenden Jazz mit virtuosen Soli. Karten gibt es noch über Telefon 09548/982198.

Miserre ersetzt Fink

Am Donnerstag, 4. Oktober, ersetzt beim Konzert zum Einstieg in die neue Jazzsaison des "Blue Note Jazzclubs" in Erlangen Jan Miserre am Klavier Thomas Fink. Stargast ist Sänger und Gitarrist Torsten Goods, unter anderem künstlerischer Leiter von "Jazz am See", an den Drums sitzt Julian Fau. Jan Miserre ist festes Mitglied in den Gruppen von Torsten Goods, heißt es in der Pressemitteilung. Zuletzt waren beide bei "Jazz am See" zu hören. Der gebürtige Erlanger lebt in Berlin, ist auch Mitglied in den Bands von Till Brönner und Sarah Connor.

Bereits 2001 gründete Rainer Glas mit Torsten Goods und Jan Miserre das Ensemble "CULT-XXL", und 2007 waren die drei auf dem ersten "Universal"-Album zusammen zu hören. Zu hören gibt es an diesem Abend powervoll swingenden und groovenden Jazz mit viel Blues. Restkarten können unter der Telefonnummer 09131/7850 reserviert werden. red